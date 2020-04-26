Футбол
Чемпионат Испании

Вьери объяснил поражения Месси за сборную отсутствием удачи

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Лионель МессиЛионель Месси

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Удача хранит Лео только в «Барсе».

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери прокомментировал неудачные выступления форварда «Барселоны» Лионеля Месси за сборную Аргентины.

«Месси проиграл с Аргентиной пять финалов. И что, люди будут говорить, что он плохой футболист? В международном футболе всегда нужна удача», – цитирует 46-летнего Вьери Marca.

Бекхэм: «Решил уйти из футбола, когда меня обыграл Месси»Бекхэм: «Решил уйти из футбола, когда меня обыграл Месси»
Лига чемпионов УЕФА

Бекхэм: «Решил уйти из футбола, когда меня обыграл Месси»

23/04/2020 В 19:54
  • Вьери завершил карьеру в сборной Италии за год до победы на ЧМ-2006.
  • Единственный титул Месси за сборную – олимпийское золото Пекина-2008.

Месси примитивно эксплуатирует образ Мохаммеда Али. Лео – позер и приземленный человек

Подписывайся на нас ВКонтакте

Почему Месси – козел? Ответ на самый популярный вопрос про Лео из гуглаПочему Месси – козел? Ответ на самый популярный вопрос про Лео из гугла
Чемпионат Испании

Почему Месси – козел? Ответ на самый популярный вопрос про Лео из гугла

14/04/2020 В 17:20
Месси возглавил список лучших футболистов мира за последние 25 лет, Роналду – второйМесси возглавил список лучших футболистов мира за последние 25 лет, Роналду – второй
Футбол

Месси возглавил список лучших футболистов мира за последние 25 лет, Роналду – второй

ВЧЕРА В 07:20
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииБарселонаКристиан ВьериБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалМесси примитивно эксплуатирует образ Мохаммеда Али. Лео – позер и приземленный человек
Следующий материалЭкстрасенса Чумака винили в провале сборной Украины. Он помогал Третьяку и кодировал игрока «Динамо»