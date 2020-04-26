Лионель Месси
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Удача хранит Лео только в «Барсе».
Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери прокомментировал неудачные выступления форварда «Барселоны» Лионеля Месси за сборную Аргентины.
«Месси проиграл с Аргентиной пять финалов. И что, люди будут говорить, что он плохой футболист? В международном футболе всегда нужна удача», – цитирует 46-летнего Вьери Marca.
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- Вьери завершил карьеру в сборной Италии за год до победы на ЧМ-2006.
- Единственный титул Месси за сборную – олимпийское золото Пекина-2008.
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