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AS: Лунин станет вторым вратарем «Реала»

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Андрей Лунин, «Овьедо»Андрей Лунин, «Овьедо»

Андрей Лунин, «Овьедо»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Украинца вернут из аренды, а Ареола отправят обратно в «ПСЖ».

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком основного голкипера Тибо Куртуа.

По информации AS, руководство мадридского клуба расстанется с Альфонсом Ареола, который числится вторым вратарем «Реала» в данный момент. Основная причина – разница в зарплатах: Ареола зарабатывает 2,7 миллионов евро, Лунин – 1,35 миллиона.

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  • Ареола арендован у «ПСЖ».
  • 21-летний Лунин в сезоне-2019/20 сыграл в девяти матчах Сегунды. Его клуб идет на 17-м месте.

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