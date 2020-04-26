Украинца вернут из аренды, а Ареола отправят обратно в «ПСЖ».

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком основного голкипера Тибо Куртуа.

По информации AS, руководство мадридского клуба расстанется с Альфонсом Ареола, который числится вторым вратарем «Реала» в данный момент. Основная причина – разница в зарплатах: Ареола зарабатывает 2,7 миллионов евро, Лунин – 1,35 миллиона.

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Ареола арендован у «ПСЖ».

21-летний Лунин в сезоне-2019/20 сыграл в девяти матчах Сегунды. Его клуб идет на 17-м месте.

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