Андрей Лунин, «Овьедо»
Фото: Getty Images
Украинца вернут из аренды, а Ареола отправят обратно в «ПСЖ».
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком основного голкипера Тибо Куртуа.
По информации AS, руководство мадридского клуба расстанется с Альфонсом Ареола, который числится вторым вратарем «Реала» в данный момент. Основная причина – разница в зарплатах: Ареола зарабатывает 2,7 миллионов евро, Лунин – 1,35 миллиона.
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- Ареола арендован у «ПСЖ».
- 21-летний Лунин в сезоне-2019/20 сыграл в девяти матчах Сегунды. Его клуб идет на 17-м месте.
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