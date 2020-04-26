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Тест: назови все клубы Ла Лиги

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Тест: назови все клубы Ла ЛигиТест: назови все клубы Ла Лиги

Тест: назови все клубы Ла Лиги

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 34 минут

Задачка не из простых.

Мы живем без большого футбола меньше двух месяцев, но ощущение такое, что целую вечность. Возможно, вы уже даже забыли, какие команды выступают в чемпионатах топ-5 – давайте проверим это прямо сейчас.

Кликайте на Play и вписывайте в окошко названия всех команд Примеры, которые только можете вспомнить. Надеемся, что вы угадаете кого-то кроме «Реала» и «Барсы». Кстати, «реалов» в Испании до безобразия много. В некоторых случаях придется указать название полностью, включая прописку, в других – достаточно города (ведь, например, в России многие не знали, что «Овьедо», за который играл великий Виктор Онопко, тоже «Реал»). Удачи!

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