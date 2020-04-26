Тест: назови все клубы Ла Лиги

Задачка не из простых.

Мы живем без большого футбола меньше двух месяцев, но ощущение такое, что целую вечность. Возможно, вы уже даже забыли, какие команды выступают в чемпионатах топ-5 – давайте проверим это прямо сейчас.

Кликайте на Play и вписывайте в окошко названия всех команд Примеры, которые только можете вспомнить. Надеемся, что вы угадаете кого-то кроме «Реала» и «Барсы». Кстати, «реалов» в Испании до безобразия много. В некоторых случаях придется указать название полностью, включая прописку, в других – достаточно города (ведь, например, в России многие не знали, что «Овьедо», за который играл великий Виктор Онопко, тоже «Реал»). Удачи!

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