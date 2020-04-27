Ансу Фати и Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
В клубе не уверены, что опасность заражения коронавирусом уже миновала.
«Барселона» может отказаться от участия в чемпионате Испании в случае его возообновления, если игрокам не будут созданы необходимые санитарные условия.
По информации Sport.es, вопрос рассмотрят на ближайшем совете директоров клуба в течение недели. Руководство не планирует принуждать футболистов к возвращению на поле: клуб сомневается, что Ла Лиге удастся сохранить здоровье всех игроков во время матчей.
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Отказ от участия в турнире обернется экономическими проблемами для каталонцев, но в клубе считают, что здоровье футболистов стоит на первом месте.
- Глава Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал технические поражения клубам, которые откажутся играть.
- Чемпионат Испании планируется возобновить 6 июня.
- «Барса» ушла на вынужденную паузу лидером, выигрывая два очка у «Реала».
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