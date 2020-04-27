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Sport.es: «Барса» может отказаться от продолжения сезона, так как не уверена в безопасности игроков

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Ансу Фати и Лионель Месси, «Барселона»Ансу Фати и Лионель Месси, «Барселона»

Ансу Фати и Лионель Месси, «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 часов назад

В клубе не уверены, что опасность заражения коронавирусом уже миновала.

«Барселона» может отказаться от участия в чемпионате Испании в случае его возообновления, если игрокам не будут созданы необходимые санитарные условия.

По информации Sport.es, вопрос рассмотрят на ближайшем совете директоров клуба в течение недели. Руководство не планирует принуждать футболистов к возвращению на поле: клуб сомневается, что Ла Лиге удастся сохранить здоровье всех игроков во время матчей.

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Отказ от участия в турнире обернется экономическими проблемами для каталонцев, но в клубе считают, что здоровье футболистов стоит на первом месте.

  • Глава Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал технические поражения клубам, которые откажутся играть.
  • Чемпионат Испании планируется возобновить 6 июня.
  • «Барса» ушла на вынужденную паузу лидером, выигрывая два очка у «Реала».

«Жизнь важнее денег». Футболисты против возобновления Ла Лиги 6 июня

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