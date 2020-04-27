В клубе не уверены, что опасность заражения коронавирусом уже миновала.

«Барселона» может отказаться от участия в чемпионате Испании в случае его возообновления, если игрокам не будут созданы необходимые санитарные условия.

По информации Sport.es, вопрос рассмотрят на ближайшем совете директоров клуба в течение недели. Руководство не планирует принуждать футболистов к возвращению на поле: клуб сомневается, что Ла Лиге удастся сохранить здоровье всех игроков во время матчей.

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Отказ от участия в турнире обернется экономическими проблемами для каталонцев, но в клубе считают, что здоровье футболистов стоит на первом месте.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал технические поражения клубам, которые откажутся играть.

Чемпионат Испании планируется возобновить 6 июня.

«Барса» ушла на вынужденную паузу лидером, выигрывая два очка у «Реала».

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Чемпионат Испании Клубы, которые откажутся играть после возобновления Ла Лиги, получат технические поражения 25/04/2020 В 08:20