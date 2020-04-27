Капелло назвал единственный испанский клуб, который не пострадает из-за пандемии

Фабио Капелло
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У «Барселоны» и «Атлетико» будут большие проблемы.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, что подавляющее большинство испанских клубов столкнутся с проблемами из-за пандемии коронавируса.
«На мой взгляд, «Реал» – единственный испанский клуб, который не разрушит пандемия. «Барселона» и «Атлетико» сильно пострадают. Что касается трансферов, то рынок изменится коренным образом. Мы дошли до того, что за игроков платили абсурдные деньги, но теперь вернемся к более рациональным суммам», – цитирует Капелло Marca.
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- В турнирной таблице чемпионата Испании-2019/20 лидирует «Барселона», у команды Кике Сетьена 58 очков.
- «Реал» идет на второй строчке, Зинедин Зидан набрал 56 баллов.
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