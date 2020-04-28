Если бы Давид переехал на «Сантьяго Бернабеу», мы бы не стали свидетелями великолепного трио Месси-Вилья-Педро.

Испанский футболист Давид Вилья рассказал, что в прошлом он мог оказаться не в «Барселоне», а в мадридском «Реале».

«Я сказал «Валенсии», что уйду, когда они захотят. Должны совпасть желания двух клубов и желание игрока. Два года переговоров между «Валенсией» и «Реалом» не привели к моему переезду в Мадрид.

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В «Барселоне» я должен был играть иначе, и это стоило мне многого. Хосеп Гвардиола и мои товарищи помогли мне. Они дали мне возможность измениться после того, как я всю свою жизнь играл на другой позиции», – цитирует Вилью Sportsfinding.

Вилья перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2010 году.

В составе «кулес» испанец выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании (дважды), Кубок Короля, Суперкубок Испании (дважды), Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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