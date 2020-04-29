Если руководство «сине-гранатовых» не договорится с немцем, ему на смену придет Андре Онана.

«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с основным голкипером команды Марк-Андре Тер Штегеном.

Как сообщает Marca, Тер Штеген хочет увеличения зарплаты до 18 миллионов евро чистыми (то есть, после уплаты налогов). «Барса» не готова платить немцу такие деньги, учитывая сложную финансовую обстановку на фоне пандемии коронавируса. Руководство «кулес» хотело бы сохранить Тер Штегена, но не любой ценой.

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Если немецкий кипер покинет Каталонию, «Барса» рассмотрит вариант с покупкой вратаря «Аякса» Андре Онаны.

Действующий контракт Тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Самый высокооплачиваемый голкипер мира – Давид Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» – получает 12,7 млн евро в год.

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