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Испанский журналист Альфонсо Мерлос угодил в неловкую ситуацию: мужчина вел прямой эфир, посвященный ситуации с пандемией коронавируса, когда за его спиной быстро прошла голая девушка.

Реакция собеседника Мерлоса на то, что он увидел, – бесценна. Пикантности ситуации добавил тот факт, что голой леди в квартире журналиста оказалась не его жена Марта Лопес, а Алексия Ривас – телеведущая, которая в прошлом работала в спортивной газете Marca.

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Видео с голой журналисткой на заднем фоне взбудоражило испанские таблоиды и твиттер. За несколько дней его посмотрели более полумиллиона человек.

Мерлос и его жена Марта проживают отдельно; по слухам, мужчина и две девушки (Марта и Алексия) оказались вовлечены в любовный треугольник.

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