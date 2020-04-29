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Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев принял участие в религиозном инстаграм-челлендже.

«Задача этого челленджа – побудить человека к чтению Священного писания и, самое главное, размышлению над прочитанным. Для участия необходимо выбрать любимую цитату из книг Евангелия или Ветхого Завета и, наложив ее на фото, выложить в своих социальных сетях с хештегом #большечемфото. Помощи Божией и Ангела Хранителя. С Богом», – написал Черышев.

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Денис в качестве любимой цитаты выбрал 13-й стих из 4-й главы Послания к Филиппийцам, в котором говорится: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

Черышев – один из героев чемпионата мира в России. Денис забил на турнире четыре мяча, а сборная России дошла до 1/4 финала.

В чемпионате Испании-2019/20 Черышев провел 15 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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