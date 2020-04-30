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ESPN: «Барса» выставит Артура на трансфер, чтобы выручить деньги на Неймара и Лаутаро

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Артур Мело

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Сам бразилец мечтает остаться в клубе.

«Барселона» намерена выставить на трансфер полузащитника Артура Мело, несмотря на его желание остаться в клубе.

По информации ESPN, каталонцы оценивают 23-летнего бразильца в 60 миллионов евро, недавно им интересовались «Тоттенхэм» и «Ювентус». Источники ESPN сообщили, что вырученные за трансфер деньги помогут собрать средства для покупки Неймара и/или Лаутаро Мартинеса.

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В то же время сам Артур заявил о намерении остаться в «Барсе».

«Моя идея ясна: единственный интересующий меня вариант – остаться в «Барселоне». Мне здесь хорошо, я благодарен клубу и тренерскому штабу за доверие. Интерес топ-клубов всегда льстит, это положительный момент, но я надеюсь играть за «Барселону» в течение многих лет. Это именно то место, где я хотел бы находиться», – сказал футболист.

  • «Барса» приобрела Артура у «Гремио» в 2018 году за 30 миллионов евро.
  • Каталонцы могут устроить тотальную распродажу на фоне пандемии коронавируса: неприкасаемые – Лионель Месси, Френки де Йонг и Марк-Андре тер Штеген.

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