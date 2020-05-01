Фредди Ринкон
Фото: Getty Images
По этой причине колумбиец не задержался в Мадриде больше чем на сезон.
Бывший футболист «Реала» Фредди Ринкон рассказал, что столкнулся с расизмом в мадридском клубе.
«Нужно было стать белым, чтобы добиться в «Реале» успеха. Я не страдал от расизма в повседневной жизни, а в команде – да. Это была тяжелая среда обитания в лучшей команде мира. Положение было сложным для Хорхе Вальдано, оказывалось большое давление. Но я благодарен ему за то, что заставил меня расти как игрока и как личность», – цитирует 53-летнего колумбийца Gol Caracol.
Чемпионат Испании
Вилья рассказал, что в прошлом едва не перешел в «Реал», а не в «Барсу»
28/04/2020 В 19:55
- Ринкон перешел в «Реал» летом 1995 года и отыграл в клубе сезон.
- Остаток карьеры он провел в бразильских клубах.
AS: Лунин станет вторым вратарем «Реала»
Чемпионат Испании
Капелло назвал единственный испанский клуб, который не пострадает из-за пандемии
27/04/2020 В 21:49
Чемпионат Испании
Вилья рассказал, что в прошлом едва не перешел в «Реал», а не в «Барсу»
28/04/2020 В 19:55