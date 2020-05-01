По этой причине колумбиец не задержался в Мадриде больше чем на сезон.

Бывший футболист «Реала» Фредди Ринкон рассказал, что столкнулся с расизмом в мадридском клубе.

«Нужно было стать белым, чтобы добиться в «Реале» успеха. Я не страдал от расизма в повседневной жизни, а в команде – да. Это была тяжелая среда обитания в лучшей команде мира. Положение было сложным для Хорхе Вальдано, оказывалось большое давление. Но я благодарен ему за то, что заставил меня расти как игрока и как личность», – цитирует 53-летнего колумбийца Gol Caracol.

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Ринкон перешел в «Реал» летом 1995 года и отыграл в клубе сезон.

Остаток карьеры он провел в бразильских клубах.

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