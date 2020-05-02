Экс-помощник Моуринью считает, что Дзанетти уговорит Месси перейти в «Интер»

Главное, чтобы Лео был готов к новому вызову.

Жозе Мораиш, бывший помощник Жозе Моуринью в «Интере», считает возможным переход капитана «Барселоны» Лионеля Месси в миланский клуб.

«Мне кажется, это возможно. У «Интера» есть Дзанетти, и это фактор притяжения для аргентинских футболистов. Я верю, что он может привлечь такого игрока, как Месси, если тому интересен новый вызов.

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Для любого аргентинца ощущение перехода в «Интер» равняется с поездкой домой. На мой взгляд, «Интер» принимает аргентинцев особым образом – вероятно, из-за Дзанетти. Все аргентинцы, которые приходят в «Интер» – выдающиеся футболисты, приносящие успех», – цитирует Мораиша El Mundo Deportivo.

Контракт 32-летнего Месси с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.

Хавьер Дзанетти – президент «Интера» и бывший капитан сборной Аргентины.

Месси высказался о возможном трансфере в «Интер»

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