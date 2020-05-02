Футбол
Чемпионат Испании

Экс-помощник Моуринью считает, что Дзанетти уговорит Месси перейти в «Интер»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Главное, чтобы Лео был готов к новому вызову.

Жозе Мораиш, бывший помощник Жозе Моуринью в «Интере», считает возможным переход капитана «Барселоны» Лионеля Месси в миланский клуб.

«Мне кажется, это возможно. У «Интера» есть Дзанетти, и это фактор притяжения для аргентинских футболистов. Я верю, что он может привлечь такого игрока, как Месси, если тому интересен новый вызов.

Чемпионат Испании

ESPN: «Барса» выставит Артура на трансфер, чтобы выручить деньги на Неймара и Лаутаро

30/04/2020 В 06:51

Для любого аргентинца ощущение перехода в «Интер» равняется с поездкой домой. На мой взгляд, «Интер» принимает аргентинцев особым образом – вероятно, из-за Дзанетти. Все аргентинцы, которые приходят в «Интер» – выдающиеся футболисты, приносящие успех», – цитирует Мораиша El Mundo Deportivo.

  • Контракт 32-летнего Месси с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.
  • Хавьер Дзанетти – президент «Интера» и бывший капитан сборной Аргентины.

Месси высказался о возможном трансфере в «Интер»

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Испании

Sport.es: «Барса» может отказаться от продолжения сезона, так как не уверена в безопасности игроков

27/04/2020 В 05:44
Чемпионат Испании

Вьери объяснил поражения Месси за сборную отсутствием удачи

26/04/2020 В 07:22
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииИнтерБарселонаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалБывший футболист «Реала» пожаловался на расизм в клубе
Следующий материал«Освистывать своего игрока неправильно». Бэйл недоволен травлей от фанатов «Реала»