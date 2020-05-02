По мнению Гарета, он не заслужил.

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл удивлен критикой болельщиков в свой адрес.

«Я слабо представлял такое, когда переходил в «Реал». Не ожидаешь, что твои собственные болельщики так с тобой поступят. Я могу понять, если это нацелено на команду, которая играет не очень хорошо и к перерыву проигрывает в два мяча. Но освистывать своего же игрока, как делали они, просто неправильно.

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Если фанаты освистывают, уверенность падает еще больше, становится сложнее. Ты начинаешь играть хуже, это заставляет их злиться. В некотором роде они вредят сами себе. По-моему, это бессмысленно», – цитирует 30-летнего Бэйла Daily Mail.

Бэйл подвергся критике фанатов, когда сфотографировался с флагом с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке». Футболиста стали регулярно освистывать.

Летом 2019-го главный тренер «Реала» Зинедин Зидан открыто говорил о желании расстаться с Бэйлом, но тогда продать игрока так и не удалось.

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