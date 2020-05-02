Законодательство многих стран позволяет браки между двоюродными.

В биографии Зинедина Зидана – великого футболиста и одного из лучших тренеров в истории мадридского «Реала» – есть любопытный факт. Его родители – родственники, и в данном случае это нормально, а не странно или наказуемо.

У Зидана алжирские корни – оба родителя приехали во Францию в поисках лучшей жизни во время алжирской войны. Отец, Смаил, почти 10 лет проработал строителем в Сен-Дени, но разочаровался и решил вернуться. Его родственникам повезло больше: они сумели осесть в Марселе. И когда Смаил перед отплытием в Алжир зашел к ним попрощаться, то познакомился с одной из кузин – Маликой. Молодые люди почувствовали влечение друг к другу и поженились, в браке родились пятеро детей.

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Зинедин – младший в семье, у него есть три брата и сестра. Семья проживала в неблагополучном районе Марселя, работал только отец – мама занималась воспитанием детей. Денег на то, чтобы отправить мальчишек в футбольную академию, не было, и они гоняли мяч на площади Тартан рядом с домом. Малика наблюдала за ребятами из окна.

Отец и брат Зинедина Зидана смотрят ЧМ-1998 Фото: Getty Images

Родители Зидана – двоюродные брат и сестра, но такой брак не считается близкородственным и распространен у арабов и народов Средней Азии. Кстати, брак между кузенами законодательно разрешен в России, Великобритании, Японии, некоторых американских штатах и не только. Ничего не имеют против католическая и протестантская церкви – и, конечно, ислам, к которому и относится семья Зидана. Так что Смаил и Малика – не чудаки, вдруг решившие закосплеить Средневековье.

Сам Зинедин женился в 21 год на Веронике Фернандес, и у них обнаружилась более важная нестыковка: он был мусульманином, она – христианкой. В итоге заключать церковный брак не стали и расписались в городской мэрии. Вероника родила четырех сыновей, все стали футболистами.

«У меня есть близость к арабскому миру. Я очень горжусь тем, что я француз, но и очень горжусь своими корнями, переданными мне от родителей», – говорил Зидан в интервью Esquire.

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