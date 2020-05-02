Икер напомнил Жерару, сколько у «галактикос» титулов ЛЧ.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике вспомнил о победе на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году. Ровно 11 лет назад «Барса» казнила «Реал» со счетом 6:2, один из мячей в ворота Икера Касильяса забил как раз Пике.

«11 лет!» – написал Жерар в твиттере, прикрепив видео с моментами матча. Касильяс ретвитнул пост Пике со следующим комментарием: «11+2 = 13». 13 – число побед «Реала» в Лиге чемпионов. у «Барсы» – 5.

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В турнирной таблице чемпионата Испании-2019/20 лидирует «Барселона», «Реал» отстает на два очка.

Касильяс трижды побеждал в Лиге чемпионов, Пике – трижды с «Барсой» и еще раз с «МЮ».

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