Футбол
Чемпионат Испании

Пике вспомнил разгромную победу на «Бернабеу» и нарвался на ядерную ответку от Касильяса

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Жерар Пике, Икер Касильяс и Серхио Рамос

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Икер напомнил Жерару, сколько у «галактикос» титулов ЛЧ.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике вспомнил о победе на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году. Ровно 11 лет назад «Барса» казнила «Реал» со счетом 6:2, один из мячей в ворота Икера Касильяса забил как раз Пике.

«11 лет!» – написал Жерар в твиттере, прикрепив видео с моментами матча. Касильяс ретвитнул пост Пике со следующим комментарием: «11+2 = 13». 13 – число побед «Реала» в Лиге чемпионов. у «Барсы» – 5.

Чемпионат Португалии

Касильяс завершил карьеру из-за сердечного приступа. Как вернуться в спорт после инфаркта

28/04/2020 В 09:00
  • В турнирной таблице чемпионата Испании-2019/20 лидирует «Барселона», «Реал» отстает на два очка.
  • Касильяс трижды побеждал в Лиге чемпионов, Пике – трижды с «Барсой» и еще раз с «МЮ».

За сутки до Класико Гвардиола придумал новую роль Месси. На следующий день Лео разорвал «Реал»

ESPN: «Барса» выставит Артура на трансфер, чтобы выручить деньги на Неймара и Лаутаро

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Испании

Пике увел Шакиру из 11-летних отношений. Из-за нее Гвардиола нанял детективов и следил за Жераром

18/01/2020 В 09:02
Чемпионат Португалии

Касильяс завершил карьеру из-за сердечного приступа. Как вернуться в спорт после инфаркта

28/04/2020 В 09:00
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииРеал МадридБарселонаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалРодители Зидана – родственники, но это нормально. И не только в Алжире
Следующий материал«Сейчас есть вещи поважнее». Тер Стеген подтвердил остановку переговоров с «Барсой» о контракте