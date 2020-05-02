В ближайшее время немец не желает думать о продлении.

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген подтвердил, что переговоры с каталонцами о новом контракте заморожены.

«У нас были предварительные переговоры, но я сообщил, что нужно их отложить на время. Сейчас есть куда более важные вещи», – сообщил Тер Стеген, слова которого приводит Kicker.

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Вратарь не исключил возможного возвращения в родную «Боруссию» из Мёнхенгладбаха: «Никогда не говори никогда. Только я никогда не буду играть за «Кёльн».

Контракт Тер Стегена рассчитан до лета 2022 года. Он выступает за «Барсу» с 2014-го.

«Кёльн» – самый принципиальный соперник «Мёнхенгладбаха».

Тер Штеген попросил «Барсу» сделать его самым высокооплачиваемым вратарем мира, клуб против

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