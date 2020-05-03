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«Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол». Марсело не стал выбирать между Роналду и Месси

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Марсело и Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Бразилец не дал однозначного ответа.

Защитник «Реала» Марсело не дал однозначного ответа на вопрос, кто лучший футболист мира – нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду или форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои особенности. Я тренировался с Роналду и выступал с ним бок о бок десять лет. Могу сказать, что его мотивация, то, что он делает, как говорит – высший уровень. А Месси может просто стоять, а потом из ниоткуда получить мяч и отправить его в ворота», – цитирует 31-летнего Марсело AS.

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