Роберто Айяла
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К мнению Роберто Айялы стоит прислушаться.
Бывший капитан сборной Аргентины Роберто Айяла сравнил двух лучших игроков в истории страны – Лионеля Месси и Диего Марадону.
«Они разные. Во всем, что делал Диего, было чистое искусство. Месси – это Спиди Гонзалес, который не позволяет мячу ускользнуть от него. Лео держит мяч в двух сантиметрах от ног. Как у него это получается?
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Я поиграл и с тем, и с другим. С Диего я делал первые шаги в футболе. Они два зверя, когда Лео уйдет из футбола, о нем тоже будут вспоминать. Не знаю, так ли, как Марадону. Это не имеет значения», – цитирует Айялу Marca.
- Марадона в 1986 году привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.
- Лучшее достижение Месси в сборной – выход в финал в 2014 году.
- Спиди Гонзалес – персонаж анимационного сериала Looney Tunes, «самая быстрая мышь во всей Мексике».
- На счету Айялы 115 матчей в составе сборной Аргентины.
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