Бразилец готов и на понижение зарплаты ради камбэка в Каталонию.

Нападающий «ПСЖ» Неймар откажется от продления сделки с «ПСЖ» ради возвращения в «Барселону».

Текущий контракт бразильца с «Парижем» действует до 2022 года, но в предстоящее лето он снова попытается вернуться в каталонский клуб. По нынешнему соглашению он получает в районе 50 млн евро каждый год, но, по информации Mundo Deportivo, готов пойти на двукратное уменьшение заработка ради перехода мечты. Источник сообщает, что «Париж» подготовил для него новый контракт с подписным бонусом в 100 млн евро, но даже такая сумма не удержит игрока в команде.

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По слухам, между Неймаром и «Барселоной» существует устная договоренность, по которой клуб должен вернуться за ним предстоящим летом.

Бразилец перешел в «ПСЖ» в 2017 году.

Главная девушка в жизни Неймара – сестра Рафаэла. Ради нее он пропускает даже самые важные матчи

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