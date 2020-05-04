Для трансфера появилось еще одно препятствие.

«Барселона», «Атлетико» и другие клубы Ла Лиги могут столкнуться с проблемами на трансферном рынке.

«Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Алавес», «Валенсия», «Эспаньол», «Гранада» и «Осасуна» в разной мере воспользовались правительственной схемой поддержки сотрудников в период пандемии – они переложили часть зарплат обслуживающего персонала на государство.

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Как сообщает AS, теперь Министерство труда и финансов страны будет внимательно следить за расходами клубов и при желании сможет влиять на их трансферную политику – переход Неймара в «Барсу», и так находящийся под угрозой из-за финансового кризиса, теперь еще менее вероятен.

Такие же меры будут использованы в отношении клубов других испанских дивизионов.

В Испании более 217 тыс подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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