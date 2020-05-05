Лаутаро Мартинес
Фото: Getty Images
Имена разменных монет не называются.
«Барселона» близка к первому летнему приобретению – клуб почти согласовал с «Интером» трансфер нападающего Лаутаро Мартинеса.
Испанское издание Diario Sport 5 мая вышло с обложкой, посвященной трансферу. По информации издания, каталонцы выложат за аргентинца 60 млн евро и добросят двух игроков.
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- Имена включенных в сделку футболистов не называются, но ранее ходили слухи, что в итальянский клуб могут отправиться Нелсон Семеду и Карлес Аленья. По другой информации в Милан полетят Артуро Видаль, Хуниор Фирпо.
- 22-летний Мартинес – партнер Месси по сборной Аргентины.
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