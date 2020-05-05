Тибо прав: «Реал» набрал в матчах с «Барсой» четыре очка из шести.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о возобновлении чемпионата Испании по футболу.

«Мы лишь на два очка отстаем от «Барселоны» и можем стать чемпионами, так что нам не повезет, если результаты сезона отменят. Если «Барселону» признают чемпионом, то я назову это несправедливостью. Мы сыграли с ними вничью, а во второй игре победили, так что доказали, что мы лучше, чем они. Мы отстаем на два очка, так что я не согласился бы с таким решением.

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В случае с Англией и «Ливерпулем» все иначе. Я могу понять это. У нас осталось 11 игр, определять чемпиона сейчас – это слишком рано. Если придется выбирать победителя, не завершив сезон, было бы лучше, чтобы чемпиона не было», – цитирует Куртуа Marca.

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