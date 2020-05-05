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Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

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«Сантьяго Бернабеу»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
43 минут назад

Китайский вирус не щадит никого.

Бывший вице-президент мадридского «Реала» Амадор Суарес умер в возрасте 76 лет от коронавируса. Мужчина боролся с болезнью на протяжении 40 дней.

О смерти Суареса сообщила Marca. Амадор занимал должность вице-президента «галактикос» с 2006 по 2009 гг., когда во главе клуба стоял Рамон Кальдерон.

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  • В марте от коронавируса скончался бывший президент «Реала» Лоренсо Санс. Ему было 77 лет.
  • Суарес, помимо работы в «Реале», занимался бизнесом: он владел морской компанией, в состав которой входили 27 рыболовных судов.

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