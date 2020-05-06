Аргентинский тренер знал, чем завлечь француза.

Экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал, как Хорхе Сампаоле уговаривал его перейти в «Севилью».

«Сампаоли так сильно хотел меня, что сказал: «Переходи к нам, можешь бухать, тусоваться и делать что хочешь – я прикрою твою задницу перед клубом. Все, чего я хочу – будь в порядке на поле каждые выходные. Однажды я был не в состоянии играть и хотел поехать домой, повидаться с семьей – он предложил присмотреть за моим домом и ухаживать за моей собакой», – цитирует игрока Marca.

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Самир отыграл в «Севилье» сезон-2016/17 на правах аренды из «Манчестер Сити».

Перед стартом сезона-2019/20 Насри перешел в «Андерлехт».

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