Теперь – карантин и возвращение к тренировкам.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Испанию и посетил офис клуба.

30-летний футболист сдал обязательный тест на коронавирус и должен провести определенное время на карантине, прежде чем приступить к тренировкам перед возобновлением Ла Лиги.

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«В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем здесь, потому что там у меня есть дворик. Здесь квартира не такая большая, я не мог выходить на пробежку и так далее», – рассказал Федор в интервью клубному каналу.

Права на Смолова принадлежат «Локомотиву».

Контракт игрока с «Сельтой» рассчитан до 30 июня 2020 года.

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