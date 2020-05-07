Федор Смолов
Фото: Getty Images
Теперь – карантин и возвращение к тренировкам.
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Испанию и посетил офис клуба.
30-летний футболист сдал обязательный тест на коронавирус и должен провести определенное время на карантине, прежде чем приступить к тренировкам перед возобновлением Ла Лиги.
Чемпионат Испании
Главный тренер «Сельты» Оскар: «Смолов поступил плохо, уехав из Испании»
17/04/2020 В 18:09
«В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем здесь, потому что там у меня есть дворик. Здесь квартира не такая большая, я не мог выходить на пробежку и так далее», – рассказал Федор в интервью клубному каналу.
- Права на Смолова принадлежат «Локомотиву».
- Контракт игрока с «Сельтой» рассчитан до 30 июня 2020 года.
Селюк: «Смолов подпортил репутацию российских футболистов в Испании»
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Чемпионат Испании
«Разлетелись и всех позаражали». Смолов обвинил Китай в безответственном отношении к COVID-19
04/04/2020 В 15:42
Чемпионат Испании
Селюк: «Смолов подпортил репутацию российских футболистов в Испании»
20/04/2020 В 19:31