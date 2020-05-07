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Бывший игрок «ПСЖ»: «Взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси»

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Лионель Месси и Роналдиньо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 25 минут

Мартин Кардетти считает, что одного из них коснулся бог.

Бывший одноклубник Роналдиньо по «ПСЖ» Мартин Кардетти сравнил бразильца с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Как тренер я взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси. Я год играл с Роналдиньо, и он другой, его коснулся бог. Он всегда веселился и тренировался с мячом, чтобы потом повторить эти трюки в матчах. Каждое движение на поле отличало его от остальных. Такие игроки появляются очень редко и остаются в истории футбола. Я горжусь, что играл в одной команде с таким футболистом», – цитирует Кардетти Crack Deportivo.

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  • Сейчас 40-летний бразилец содержится под домашним арестом в Парагвае за подделку документов.

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