Лионель Месси и Роналдиньо
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Мартин Кардетти считает, что одного из них коснулся бог.
Бывший одноклубник Роналдиньо по «ПСЖ» Мартин Кардетти сравнил бразильца с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
«Как тренер я взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси. Я год играл с Роналдиньо, и он другой, его коснулся бог. Он всегда веселился и тренировался с мячом, чтобы потом повторить эти трюки в матчах. Каждое движение на поле отличало его от остальных. Такие игроки появляются очень редко и остаются в истории футбола. Я горжусь, что играл в одной команде с таким футболистом», – цитирует Кардетти Crack Deportivo.
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- Роналдиньо выступал за «ПСЖ» с 2001 года по 2003-й.
- Сейчас 40-летний бразилец содержится под домашним арестом в Парагвае за подделку документов.
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