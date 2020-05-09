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Лидер «Танцующих гробов» из Ганы: «Хочу потанцевать с Месси, Роналду и Роналдиньо»

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 17 минут

К слову, возможно, вы не знали – музыку для популярного мема написал парень из России.

Бенджамин Айду – лидер «Танцующих гробовщиков» из Ганы, ставших героями популярного мема. Бенджамин рассказал, кого из футболистов он бы позвал потанцевать вместе с группой.

«Пригласил бы Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдиньо. Это три моих любимых игрока, и я бы позвал их потанцевать с нами. Люблю Роналду за индивидуальность, образ жизни. Месси – мой любимый футболист, а Роналдиньо всегда улыбается. Они мне нравятся, и я хотел бы танцевать и играть с ними», – цитирует Айду Marca.

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  • Саунд для мема с гробами написал музыкант Антон Игумнов из Ростовской области.
  • Парень сделал это еще в 2010 году, но его трек завирусился 10 лет спустя – в 2020-м.

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