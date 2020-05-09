Лидер «Танцующих гробов» из Ганы: «Хочу потанцевать с Месси, Роналду и Роналдиньо»

Eurosport
Фото: Other Agency
К слову, возможно, вы не знали – музыку для популярного мема написал парень из России.
Бенджамин Айду – лидер «Танцующих гробовщиков» из Ганы, ставших героями популярного мема. Бенджамин рассказал, кого из футболистов он бы позвал потанцевать вместе с группой.
«Пригласил бы Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдиньо. Это три моих любимых игрока, и я бы позвал их потанцевать с нами. Люблю Роналду за индивидуальность, образ жизни. Месси – мой любимый футболист, а Роналдиньо всегда улыбается. Они мне нравятся, и я хотел бы танцевать и играть с ними», – цитирует Айду Marca.
Чемпионат Германии
«Месси или Роналду?» Холанн ответил на вопросы анкеты
04/05/2020 В 14:21
- Саунд для мема с гробами написал музыкант Антон Игумнов из Ростовской области.
- Парень сделал это еще в 2010 году, но его трек завирусился 10 лет спустя – в 2020-м.
Бывший игрок «ПСЖ»: «Взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси»
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат Испании
Экс-капитан сборной Аргентины, поигравший и с Месси, и с Марадоной, сравнил двух легенд
03/05/2020 В 16:23
Чемпионат Испании
Бывший игрок «ПСЖ»: «Взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси»
07/05/2020 В 07:37