Екатерина Гордон
Фото: Instagram
Федор отшутился в ответ.
Известный адвокат Екатерина Гордон возмутилась возвращением нападающего «Сельты» Федора Смолова из России в Испанию в период пандемии коронавируса.
«Ребят, вот МК пишет, что футболист Смолов вернулся в Испанию... Это вообще как?! До этого все его ругали, что он покинул Испанию в карантин и прилетел сюда. Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете... Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти и дедов навестить!
Смолов вернулся в Испанию и сдал тест на коронавирус
Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут – сидят по углам, прячутся. А жених внучки Ельцина спокойно летает... Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели?» – написала Гордон в инстаграме.
Смолов в ответ указал женщине на то, что она неправильно написала слово «коронавирус». «Лучше бы вас беспокоило, что вы #коронАвирус без ошибок написать не можете», – пошутил Федор.
- Смолов стал игроком «Сельты» в зимнее трансферное окно. Права на игрока принадлежат «Локомотиву».
- В чемпионате Испании-2019/20 Смолов провел шесть матчей и забил один мяч.
- Екатерина Гордон – бывшая супруга известного телеведущего Александра Гордона.
Селюк: «Смолов подпортил репутацию российских футболистов в Испании»