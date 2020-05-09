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«С бабушек берете штраф, а жених внучки Ельцина спокойно летает». Катя Гордон обрушилась на Смолова

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Екатерина Гордон

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 5 минут

Федор отшутился в ответ.

Известный адвокат Екатерина Гордон возмутилась возвращением нападающего «Сельты» Федора Смолова из России в Испанию в период пандемии коронавируса.

«Ребят, вот МК пишет, что футболист Смолов вернулся в Испанию... Это вообще как?! До этого все его ругали, что он покинул Испанию в карантин и прилетел сюда. Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете... Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти и дедов навестить!

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Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут – сидят по углам, прячутся. А жених внучки Ельцина спокойно летает... Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели?» – написала Гордон в инстаграме.

Смолов в ответ указал женщине на то, что она неправильно написала слово «коронавирус». «Лучше бы вас беспокоило, что вы #коронАвирус без ошибок написать не можете», – пошутил Федор.

  • Смолов стал игроком «Сельты» в зимнее трансферное окно. Права на игрока принадлежат «Локомотиву».
  • В чемпионате Испании-2019/20 Смолов провел шесть матчей и забил один мяч.
  • Екатерина Гордон – бывшая супруга известного телеведущего Александра Гордона.

Селюк: «Смолов подпортил репутацию российских футболистов в Испании»

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