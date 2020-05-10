У заклятых врагов с «Камп Ноу» все тоже не все так здорово.

Руководство мадридского «Реала» работает над формированием бюджета на сезон-2020/21.

После понижения зарплаты на 10% в этом сезоне всем сотрудникам, включая топ-менеджеров и футболистов, на «Бернабеу» планируют урезать оклады работникам на 30% со следующего чемпионата. Эта мера коснется более чем 800 человек, в том числе, и игроков основного состава.

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Ожидаемый доход на сезон-2019/20 составлял 822 миллионов евро, но при лучшем раскладе «Реал» недополучит в казну 20% от этой суммы или 165 млн евро. При 30-процентном сокращении зарплат игрокам первой команды «Мадрид» сохранит 85 миллионов евро, при урезании окладов игрокам и тренерам «Кастильи» – еще 15 млн.

Больше всех потеряют капитан «бланкос» Серхио Рамос и вингер Гарет Бэйл. Их контракты сожмутся с 14,5 млн евро до 10 млн.

Схожая ситуация в «Барселоне». Один из топ-менеджеров каталонского клуба Жорди Кардонер прокомментировал, что убытки фирмы уже составили 120-140 миллионов евро. Боссы «Барсы» работают над версткой бюджета на следующий сезон, который будет на 250 млн евро меньше текущего.

Зарплатная ведомость клуба занимала 65% всего бюджета (680 млн евро из 1,047 млрд евро), в чемпионате-2020/21 она составит лишь 60% – 450 миллионов из 750-миллионной казны. Об этом сообщили источники газеты AS.

Чемпионат Испании приостановили на две недели 12 марта, а 23-го числа бессрочно продлили локдаун.

После 27 туров Примеры лидирует «Барселона», мадридский «Реал» отстает от каталонцев на два очка. В топ-4 также «Севилья» и «Реал Сосьедад», в зоне Лиги Европы – «Хетафе» и «Атлетико».

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