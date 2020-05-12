Лука Йович, нападающий «Реала Мадрида»
Фото: Getty Images
Серб обратился за медицинской помощью гораздо позже, чем следовало.
Стали известны шокирующие подробности травмы нападающего «Реала» Луки Йовича, которую он получил во время домашней тренировки в Мадриде.
«Лука действительно был травмирован и едва выжил. Он упал со стены. Не знаю, как это объяснить – не очень понимаю, как это случилось. Все произошло случайно», – цитирует Kurir источник, близкий к семье 22-летнего игрока.
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Отец футболиста отказался сообщить журналистам подробности. «Пожалуйста, поймите меня, но я ничего не могу вам сказать. Из клуба поступило указание, что никто не должен ничего говорить – даже Лука», – сказал мужчина.
Также сообщается, что Йович обратился за помощью гораздо позже, чем травмировался. Это серьезно возмутило руководство «Реала».
- О травме футболиста стало известно 8 мая – форвард получил перелом правой стопы.
- Йович перешел в «Реал» летом 2019 года из «Айнтрахта».
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