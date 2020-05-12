Тибо объяснил слова о том, что чемпионство заслужил его клуб, а не лидирующая «Барса».

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа объяснил слова о том, что «Барселону» не следует признавать чемпионом Испании в случае досрочного завершения Ла Лиги.

«Чемпионат должен быть целостным, титул получают после проведения всех матчей. В других случаях это несправедливо. Можно понять случай «Ливерпуля» – их отрыв слишком велик.

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Никогда не говорил, что чемпионом нужно объявить «Реал». Мы были в хорошей форме и могли выиграть чемпионат, хоть и уступили «Бетису». Мы – «Реал», мы всегда боремся за все титулы. Мы отлично себя чувствуем, вся команда в сборе, все восстановились. Я уверен в команде, и так будет всегда – до моей последней игры за «Реал». Мы будем бороться», – цитирует 28-летнего Куртуа AS.

На момент приостановки чемпионата Испании после 27 туров лидирует «Барселона», «Реал» уступает два очка.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» везет «Манчестер Сити» 25 очков.

Куртуа: «Доказали, что мы лучше «Барсы». Будет несправедливо, если их признают чемпионами»

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