Эдвин Конго – один из 11 задержанных.

В Испании задержали бывшего игрока «Реала» Эдвина Конго.

Его арестовали во вторник, 12 мая, вместе с десятью другими подозреваемыми по делу о торговле кокаином. 43-летний Конго был задержан представителями испанской организации по борьбе с наркотиками и был отпущен после дачи показаний, сообщает Marca.

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Колумбиец принадлежал «Мадриду» с 1999 по 2002 годы и так и не сыграл за команду ни матча, зато выступает за «Реал» в выставочных играх легенд.

Конго закончил карьеру в 2012 году.

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