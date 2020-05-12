Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сбрил бороду
Фото: Instagram
Ути-пути, какой милашка!
Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам после полуторамесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Лидер каталонцев Лионель Месси также присутствовал на занятиях – он прибыл на них после легкой смены имиджа. Лео, который на протяжении года носил бороду, сбрил модный мужской аксессуар и скинул десяток лет.
Чемпионат Франции
Венгер: «Роналду и Месси скоро закончат. Лидером нового поколения станет Мбаппе»
ВЧЕРА В 10:19
При этом потеря волос никак не отразилась на скиллах аргентинца, который в одном из эпизодов легко поразил девятку.
А в другом закинул мяч в корзину...головой!
- На счету Месси 24 гола в 31 матче «Барсы» во всех турнирах этого сезона – он идет шестым в борьбе за «Золотую бутсу», уступая 18 очков нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле.
- По последним данным, чемпионат Испании возобновится в июле, матчи пройдут без зрителей.
Бывший игрок «ПСЖ»: «Взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси»
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат Испании
Лидер «Танцующих гробов» из Ганы: «Хочу потанцевать с Месси, Роналду и Роналдиньо»
09/05/2020 В 14:42
Чемпионат Франции
Венгер: «Роналду и Месси скоро закончат. Лидером нового поколения станет Мбаппе»
ВЧЕРА В 10:19