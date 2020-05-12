Футбол
Чемпионат Испании

Месси теперь не продадут алкоголь без паспорта – Лео сбрил бороду и превратился в мальчишку

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сбрил бороду

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
15 минут назад

Ути-пути, какой милашка!

Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам после полуторамесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Лидер каталонцев Лионель Месси также присутствовал на занятиях – он прибыл на них после легкой смены имиджа. Лео, который на протяжении года носил бороду, сбрил модный мужской аксессуар и скинул десяток лет.

Чемпионат Франции

Венгер: «Роналду и Месси скоро закончат. Лидером нового поколения станет Мбаппе»

ВЧЕРА В 10:19

При этом потеря волос никак не отразилась на скиллах аргентинца, который в одном из эпизодов легко поразил девятку.

А в другом закинул мяч в корзину...головой!

  • На счету Месси 24 гола в 31 матче «Барсы» во всех турнирах этого сезона – он идет шестым в борьбе за «Золотую бутсу», уступая 18 очков нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле.
  • По последним данным, чемпионат Испании возобновится в июле, матчи пройдут без зрителей.

Бывший игрок «ПСЖ»: «Взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Испании

Лидер «Танцующих гробов» из Ганы: «Хочу потанцевать с Месси, Роналду и Роналдиньо»

09/05/2020 В 14:42
Чемпионат Франции

Венгер: «Роналду и Месси скоро закончат. Лидером нового поколения станет Мбаппе»

ВЧЕРА В 10:19
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииБарселонаЛионель Месси
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалMarca: экс-игрок «Реала» задержан по делу о торговле кокаином