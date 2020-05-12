Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сбрил бороду

Ути-пути, какой милашка!

Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам после полуторамесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Лидер каталонцев Лионель Месси также присутствовал на занятиях – он прибыл на них после легкой смены имиджа. Лео, который на протяжении года носил бороду, сбрил модный мужской аксессуар и скинул десяток лет.

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При этом потеря волос никак не отразилась на скиллах аргентинца, который в одном из эпизодов легко поразил девятку.

А в другом закинул мяч в корзину...головой!

На счету Месси 24 гола в 31 матче «Барсы» во всех турнирах этого сезона – он идет шестым в борьбе за «Золотую бутсу», уступая 18 очков нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле.

По последним данным, чемпионат Испании возобновится в июле, матчи пройдут без зрителей.

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