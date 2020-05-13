Угадал, кто нравится Юргену чуть больше?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на главный футбольный вопрос – сравнил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Для меня лучше Месси. Но я безгранично уважаю Роналду. Объясню так. Мы играли против обоих, и против каждого из них почти невозможно защищаться.

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Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Роналду, он мог бы прыгать так же высоко, бегать так же быстро, как Криштиану. Потом я добавил бы этому футболисту отношение Роналду к делу – оно безупречно и профессионально, лучше быть не может.

С другой стороны, есть маленький Месси, который делает вещи так, что они выглядят невероятно просто. Поэтому как игрок он нравится мне немного больше. Но Криштиану невероятный игрок», – сказал 52-летний Клопп.

Клопп привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов-2018/19.

Роналду пять раз получал «Золотой мяч», Месси – шесть (это рекорд).

Кака сравнил Месси с Роналду и назвал, кто превосходит их обоих

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