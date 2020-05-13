И нас всех.

У жены защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая Тамары Горро на самоизоляции полно свободного времени. Поэтому она записывает тиктоки вместе с футболистом.

Девушка соблазнительно станцевала перед мужем в шелковом платье под песню Careless Whisper Джорджа Майкла. Затем Тамара опустила лямку, сняла платье и обнаженной из-за двери поманила Гарая. Но когда аргентинец подошел к леди, она вручила ему ведро и швабру, чтобы помыть пол. В финале тиктока Эсекиэль выглядел разочарованным.

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«100-процентная уверенность», – подписала видео Горро. На момент написания заметки ролик в соцсети посмотрели более 20 тысяч раз.

33-летний Гарай выступает за «Валенсию» с 2016 года, до этого центрбек два сезона провел в санкт-петербургском «Зените».

Эсекиэль и Тамара Горро женаты с июня 2012 года.

Жена Гарая отметила 1,6 млн подписчиков в инстаграме видео голышом

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