Миниатюрная копия Лионеля Месси
Фото: Instagram
Можно пересматривать бесконечно, даже если ты не фанат Лео.
Месяц назад в интернете завирусилось видео виртуозного создания копии нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Теперь можно понаблюдать за появлением второй фигурки.
Мастер приготовил из пластилина корпус, а потом «одел» миниатюрного футболиста в форму «Барселоны» и вручил ему кубок.
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- Фабрика вылепляет копии людей по фотографиям.
- «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, 32-летний Месси с 19-ю голами занимает первое место в бомбардирской гонке.
Потрясающая фигурка Месси – над процессом создания невозможно не залипнуть
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