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Мастер создал еще одну миниатюрную копию Месси – это нереально впечатляет

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Миниатюрная копия Лионеля Месси

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
15 минут назад

Можно пересматривать бесконечно, даже если ты не фанат Лео.

Месяц назад в интернете завирусилось видео виртуозного создания копии нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Теперь можно понаблюдать за появлением второй фигурки.

Мастер приготовил из пластилина корпус, а потом «одел» миниатюрного футболиста в форму «Барселоны» и вручил ему кубок.

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  • Фабрика вылепляет копии людей по фотографиям.
  • «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, 32-летний Месси с 19-ю голами занимает первое место в бомбардирской гонке.

Потрясающая фигурка Месси – над процессом создания невозможно не залипнуть

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