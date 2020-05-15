Можно пересматривать бесконечно, даже если ты не фанат Лео.

Месяц назад в интернете завирусилось видео виртуозного создания копии нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Теперь можно понаблюдать за появлением второй фигурки.

Мастер приготовил из пластилина корпус, а потом «одел» миниатюрного футболиста в форму «Барселоны» и вручил ему кубок.

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Фабрика вылепляет копии людей по фотографиям.

«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, 32-летний Месси с 19-ю голами занимает первое место в бомбардирской гонке.

Потрясающая фигурка Месси – над процессом создания невозможно не залипнуть

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