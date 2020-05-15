Карьера превратилась в кошмар.

Чуть больше года назад отец Луки Йовича гордился сыном и рассказывал о его планах: «У Луки есть предложение из «Барселоны», но нет желания туда переходить. Он не знает, будет ли он попадать в состав. Он хочет остаться в «Айнтрахте» и сыграть с клубом в Лиге чемпионов. Ему очень нравится в команде».

Всего через пару месяцев после этого спича Йович подписал контракт с «Реалом». Так «Мадрид» получил человека, который должен был стать новым суперстрайкером и героем «Бернабеу».

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Сделка изначально выглядела странновато. Во-первых, Лука провел всего один элитный сезон, причем не в топ-клубе: 27 банок за «Айнтрахт» – это сильно, но успех никак не подтверждался на дистанции. Во-вторых, «Мадрид» совсем недавно обжигался на рискованном трансфере: в 2018-м Перес планировал заменить Роналду Мариано Диасом, а тот моментально поплыл. В-третьих, «Реал» даже не попытался поторговаться: немцы выручили за Йовича ровно те 60 млн евро, что были прописаны на Transfermarkt. Вероятно, на покупке настоял сам Зинедин Зидан, поэтому все и оформили настолько быстро – Лука стал частью «бланкос» в самом начале лета-2019.

Лука Йович и президент «Реала» Флорентино Перес Фото: Getty Images

После одного сезона, да и то неполноценного, еще рано говорить о глобальном провале, но пока Йович отлично вписывается в подборки вроде «10 худших трансферов «Реала». Всего за год Лука превратился из прогрессирующего форварда в пацана, который косячит абсолютно во всем – от реализации моментов до поведения во время карантина.

Например, непродвинутая статистика серба – настоящая катастрофа. Он провел за «Реал» меньше 400 минут в чемпионате Испании, воткнул два мяча и отдал один ассист – его показатели со времен «Айнтрахта» упали в разы. Любопытно, что xG Йовича остался на немецком уровне (0,52 на 90 минут), но форвард настолько слаб на тренировках, что его почти не выпускают играть – не заслужил.

При этом Лука стабильно получал шансы в тех матчах, где Зидан мог рискнуть, но там это заканчивалось чудовищно. Лучшая иллюстрация – январский разгром «Сарагосы» в Кубке Испании: после игры в Испании обсуждали не яркие 4:0, а то, насколько беспомощно смотрелся футболист за 60 миллионов. За 73 минуты он коснулся мяча 14 раз (у вратаря Ареоля – 34 касания) и сделал 7 передач – строго по одной за 10 минут. Кажется, если бы Зизу сам вышел на поле, то сыграл бы активнее Йовича.

Но даже до «Сарагосы» Лука вытворял невообразимые вещи: напрочь затерялся в Лиге чемпионов (словно его зомбировал гимн), а в матче Примеры с «Валенсией» настолько непрочувствовал линию офсайда, что забил из гигантского «вне игры» и реально приготовился праздновать.

Разумеется, в таких условиях психика Йовича слегка расшаталась. «Иногда я пересматриваю видео со своей игрой в прошлом году и спрашиваю себя: «Что произошло?» – признается серб, словно не осознавая, что подобными видеосеансами закапывает себя еще глубже. Такая рефлексия не мотивирует, а деморализует: легко дойти до мысли, что ты уже никогда не будешь так крут, как прежде.

Вместе с клубными проблемами Лука лишился места в сборной. В сентябре он отбегал три минуты против португальцев, а потом сказал, что не сыграет с Люксембургом из-за травмы. Всего через четыре дня Йович радостно вышел на поле в футболке «Мадрида» – коуч сербов Любиша Тумбакович был в ярости и даже не стал слушать оправданий.

Конечно же, на следующие матчи Луку даже не вызвали, а позже Тумбакович жестко прошелся по зачехленному нападающему. «Проблема Йовича – сам Йович. Пусть он докажет всем, включая меня, болельщиков и федерацию футбола, что ответственно подходит к делу. Пока не вижу ни одного шага в этом направлении». Еще раз: Любиша оставил Сербию без игрока мадридского «Реала», но фанаты даже не протестовали – Лука полностью заслужил, чтобы сборная обошлась без него.

У Йовича была возможность покопаться в себе на карантине, но даже тут он повел себя предельно непрофессионально. Для начала Лука рванул на родину, чтобы затусить там с девушкой – моделью Софией Милошевич. Если что, все остальные игроки «Реала», включая легенд уровня Модрича и Бензема, остались в Испании.

Клуб все равно пошел навстречу Луке и даже организовал его перелет в Сербию – при условии, что тот будет сидеть дома. Само собой, Йович забил на самоизоляцию: решил, что ему все можно, и потопал гулять по Белграду. После этого форварду угрожали тюрьмой и сроком до трех лет, но дело ограничилось штрафом.

Испуганный серб наконец затаился, но вскоре опять всплыл в новостях – говорили, что несчастный Лука травмировался во время индивидуальных домашних занятий. Позже выяснилось, что это чушь: характер травмы (внесуставной перелом пяточной кости правой стопы) указывает, что Йович неудачно плюхнулся с высоты. Тут же потекли инсайды: оказывается, Лука упал со стены дома и едва выжил, а затем долго не обращался за медпомощью. Крайне разумный и взрослый подход, браво.

Лука Йович в матче ЛЧ против «Брюгге» Фото: Getty Images

Смешнее всего, что семья Йовичей долго отмазывалась от всех обвинений: Лука гнул линию про травму во время тренировки, а его отец вообще заявил, что сын сломал ногу уже в Мадриде, где недавно возобновились занятия. Абсурдная версия, учитывая, что все нагрузки после такой паузы явно были втягивающими. Очевидно одно: для Йовича сезон завершен вне зависимости от того, станут ли его доигрывать. И в этом виноват только он сам.

Сейчас все чаще говорят о том, что «Милан» рассматривает Луку как замену Ибрагимовичу и готов отдать за форварда около 40 млн евро – кстати, ровно в такую сумму его сейчас оценивает Transfermarkt. Возможно, избавление от Йовича и фиксация убытков – лучшее, что может сделать «Реал», где у серба явно не пошло. Пора признать: Зидан ошибся с этой кандидатурой – даже у тренеров, которые брали Лигу чемпионов трижды подряд, иногда случаются промахи.

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