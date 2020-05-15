После окончания контракта с «Реалом» немец не намерен доигрывать в Китае за большие деньги.

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос вспомнил об уходе из «Баварии», порассуждал о футбольном будущем и рассказал, как на его жизнь повлияла пандемия коронавируса.

Расшифровка подкаста с 30-летним футболистом предоставлена Eurosport Germany.

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Об уходе из «Баварии» в 2014-м

Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что у меня нет никаких сожалений, это было лучшее решение. У меня было твердое мнение, у «Баварии» своя ситуация. Даже если они не привыкли отпускать игроков, это нужно было сделать. Сейчас в клубе нет ни одного человека, с которым у меня есть проблемы или которому я пожелал бы что-то плохое. «Бавария» – первый клуб после «Униона», которому я желаю всего наилучшего.

О контракте с «Реалом» до 2023 года

Три года в футболе – это долго, три года в «Реале» – еще дольше. Я определенно хочу провести эти три года в «Мадриде», а в 33 года самое время спросить себя: каковы твои физические кондиции, а мотивация? Тогда и посмотрим. То, что вы точно обо мне не прочитаете – «Кроос едет в Китай на два года» или что-то подобное, забудьте об этом. Это не вариант для меня.

Тони Кроос («Реал Мадрид»), Лионель Месси («Барселона») Фото: Getty Images

О ситуации с коронавирусом в Мадриде

Мадрид пострадал очень сильно, еще есть некоторые ограничения. Это сложная ситуация, но у меня и моей семьи все хорошо. И если вы меня хорошо знаете, то вам ясно, что оставаться дома – не самое большое наказание для меня. Но нам с женой нужно было привыкнуть к ситуации – у нас трое детей в возрасте одного, трех и шести лет, так что было относительно сложно. Мы разделили задачи: один отвечает за домашнее обучение старших, другой заботится о младшем. И, конечно, я старался поддерживать себя в форме.

Тони перешел в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года за 30 млн евро.

В «Реале» Кроос выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании (2 раза), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (3) и клубный чемпионат мира (4).

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