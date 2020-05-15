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В Испании задержали мужчину, планировавшего устроить теракт во время Класико

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Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Безумец находился под впечатлением от экстремистских видео.

8 мая в Барселоне был задержан гражданин Марокко. Мужчину подозревают в намерении организовать террористический акт.

Как сообщает La Sexta, подозреваемый готовился убить болельщиков в окрестностях стадиона «Камп Ноу» в день матча «Барселона» – «Реал». Предполагаемый террорист рассматривал и другие матчи, но выбрал Класико в качестве приоритетного варианта.

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Сообщается, что мужчина намеревался направить на «Камп Ноу» дрон, однако доказательств этому пока нет. Сейчас правоохранительные органы выясняют, что именно задумывал марокканец – устроить взрыв, поножовщину или организовать нападение при помощи транспортного средства.

Задержанный увлекался экстремистскими видеороликами, созданными последователями идеологии Исламского государства. У себя в соцсетях мужчина высказывал поддержку ИГИЛ и проявлял ненависть к Западному миру. Полиция следила за ним на протяжении несколько месяцев и задержала во время нарушения карантина.

  • Первое Класико в сезоне-2019/20 завершилось вничью 0:0. Матч получился скандальным – главный арбитр не поставил два пенальти в ворота «Барсы» за нарушения на Рафаэле Варане.
  • ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ.

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