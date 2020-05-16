АПЛ
Фото: Getty Images
Игрок нарушил карантин в двух странах.
Неназванный игрок АПЛ нарушил правила карантина двух государств и устроил роскошную тусовку в столице Франции.
Мультимиллионер прилетел в Париж на частном самолете, арендовал целый ресторан и пригласил друзей и моделей на тусовку с шотами и коктейлями. Затем вечеринка переместилась в шикарные апартаменты неподалеку, где, по информации источника The Sun, игрок занимался сексом как минимум с одной девушкой. На мероприятии присутствовало около 15 человек, действо произошло недалеко от Елисейских Полей.
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Квартиру гуляющих посетил наркоторговец, но неизвестно, принимал ли запрещенные вещества сам игрок. Зато его заметили развлекающимся в лифте с одной из красоток.
- Источник не может раскрыть личность игрока по юридическим причинам.
- Футболист уже вернулся в Англию и приступил к тренировкам с клубом.
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