Антонелла Рокуццо, Лионель Месси
Фото: Other Agency
Нечасто увидишь Лео таким.
Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо приняли участие в съемках клипа на песню «Antes Que El Mundo Se Acabe» рэпера Residente.
«Прежде, чем наступит конец света, мы должны поцеловаться», – говорится в песне, и видеоролик иллюстрирует примерно это. Среди 113 поцелуев затесался любовный жест Лео и его жены Антонеллы. Еще в клипе поучаствовали страйкер «Ювентуса» Пауло Дибала с подругой.
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Лео нужно искать на отметке 1:57. Пауло – на 2:40.
- Среди других селебрити в клипе появились Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, Рики Мартин и его муж Джван Йосеф.
- Месси и Рокуццо поженились в 2017 году.
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