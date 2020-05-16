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Месси и Антонелла страстно поцеловались для музыкального клипа пуэрториканского рэпера

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Антонелла Рокуццо, Лионель Месси

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

Нечасто увидишь Лео таким.

Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо приняли участие в съемках клипа на песню «Antes Que El Mundo Se Acabe» рэпера Residente.

«Прежде, чем наступит конец света, мы должны поцеловаться», – говорится в песне, и видеоролик иллюстрирует примерно это. Среди 113 поцелуев затесался любовный жест Лео и его жены Антонеллы. Еще в клипе поучаствовали страйкер «Ювентуса» Пауло Дибала с подругой.

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Лео нужно искать на отметке 1:57. Пауло – на 2:40.

  • Среди других селебрити в клипе появились Бен Аффлек и актриса Ана де Армас, Рики Мартин и его муж Джван Йосеф.
  • Месси и Рокуццо поженились в 2017 году.

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