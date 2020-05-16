«Вильярреал» – «Хетафе»
Фото: Getty Images
Игра прошла в прошлом сезоне Ла Лиги.
Клубы чемпионата Испании «Вильярреал» и «Хетафе» подозревают в договорняке.
Нескольким футболистам «Вильярреала» заплатили за правильный результат в матче последнего тура сезона-2018/19. Тогда клубы сыграли вничью (2:2), «Хетафе» закончил чемпионат на шестом месте – в двух очках от «Валенсии», квалифицировавшейся в Лигу чемпионов. По информации Cope, один из подозреваемых – капитан «Хетафе» Хорхе Молина. Якобы экс-игроки клуба Карлос Аранда и Пако Эстебан предлагали устроить дело через него.
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Источник ссылается на данные полицейского расследования о коррупции в испанском футболе, в котором упомянутый матч далеко не единственный. Клубы отрицают обвинения и уже выразили готовность содействовать следствию.
- В текущем сезоне «Хетафе» идет пятым, «Вильярреал» – восьмым.
- Лидирует в таблице «Барселона».
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