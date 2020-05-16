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В интернете появилась новая домашняя форма «Реала». Она белая с розовыми вставками

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Серхио Рамос, Гарет Бэйл, «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад», чемпионат Испании-2019/20

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Розовый цвет использовался на домашних джерси «Мадрида» только один раз.

В интернете появились фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/21.

Изображения новой экипировки «Мадрида» появились на сайте Footy Headlines. Футболка выполнена в традиционном для «Реала» белом цвете, на рукавах – розово-черные вставки. По бокам джерси нанесены вертикальные розовые полосы.

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  • «Реал» использовал элементы розового на домашней форме лишь один раз – в сезоне-2014/15.
  • Техническим партнером «Реала» является компания adidas.

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