Серхио Рамос, Гарет Бэйл, «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад», чемпионат Испании-2019/20
Фото: Getty Images
Розовый цвет использовался на домашних джерси «Мадрида» только один раз.
В интернете появились фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/21.
Изображения новой экипировки «Мадрида» появились на сайте Footy Headlines. Футболка выполнена в традиционном для «Реала» белом цвете, на рукавах – розово-черные вставки. По бокам джерси нанесены вертикальные розовые полосы.
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- «Реал» использовал элементы розового на домашней форме лишь один раз – в сезоне-2014/15.
- Техническим партнером «Реала» является компания adidas.
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