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Tribal Football: «Барселона» хочет обменять трех игроков на Хаверца

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Кай Хаверц

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 25 минут

«Сине-гранатовые» хотят захантить одного из главных талантов Германии.

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Каю Хаверцу.

Как сообщает Tribal Football, каталонцы готовы включить в сделку по немцу троих своих футболистов. Речь идет об Эмерсоне (выступает на правах аренды за «Бетис»), Марке Кукурелье и Карлесе Аленья (он тоже арендован «Бетисом»).

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  • В конце апреля ESPN поставил 20-летнего Хаверца на пятое место в топе лучших молодых футболистов мира. Первую строчку в рейтинге занял Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
  • В чемпионате Германии-2019/20 Хаверц провел 22 матча, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

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