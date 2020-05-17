Кай Хаверц
Фото: Getty Images
«Сине-гранатовые» хотят захантить одного из главных талантов Германии.
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Каю Хаверцу.
Как сообщает Tribal Football, каталонцы готовы включить в сделку по немцу троих своих футболистов. Речь идет об Эмерсоне (выступает на правах аренды за «Бетис»), Марке Кукурелье и Карлесе Аленья (он тоже арендован «Бетисом»).
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- В конце апреля ESPN поставил 20-летнего Хаверца на пятое место в топе лучших молодых футболистов мира. Первую строчку в рейтинге занял Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
- В чемпионате Германии-2019/20 Хаверц провел 22 матча, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.
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