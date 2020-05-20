Ракель Маури – жена Ивана Ракитича (фото, инстаграм)

В Испании хорватский полузащитник «Барсы» не только стал звездой, но и нашел любовь.

Ракель Маури и Иван Ракитич познакомились в 2011 году. Хорват только перешел в «Севилью» и первые месяцы жил в отеле, в котором работала Ракель. Долгое время девушка не хотела встречаться с Иваном – Ракель понимала, что футболист в любой момент может сменить не только клуб, но и чемпионат, а она не была готова к кочевой жизни.

Поэтому Маури придумывала всяческие отговорки вроде обилия работы и усталости. Но однажды Иван подкараулил Ракель, когда она проводила выходной вечер с сестрой Ирене. В этот раз уважительной отмазки не нашлось. Так завязались прочные отношения.

Play Icon

Чемпионат Испании Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала» ВЧЕРА В 09:41

Кстати, Ракель до сих пор поддерживает близкие отношения с сестрой – у них ну очень много совместных фото.

Больше спортивных сеньор и сеньорит в твоей ленте:

У австралийского футболиста девушка из России. Из-за местного климата на ней всегда мало одежды

Близняшки-модели обожают баскетболистов. Одна выбрала игрока «Финикса», вторая – форварда «Атланты»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Испании Tribal Football: «Барселона» хочет обменять трех игроков на Хаверца 17/05/2020 В 19:11