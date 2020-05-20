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Жена Ракитича затмевает солнце в одиночку. А уж ее дуэт с сестрой превращает север в тропики

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Ракель Маури – жена Ивана Ракитича (фото, инстаграм)

Фото: Eurosport

Автор:Джамал Аль-Ханаки
через 13 минут
@Eurosport_RU

В Испании хорватский полузащитник «Барсы» не только стал звездой, но и нашел любовь.

Ракель Маури и Иван Ракитич познакомились в 2011 году. Хорват только перешел в «Севилью» и первые месяцы жил в отеле, в котором работала Ракель. Долгое время девушка не хотела встречаться с Иваном – Ракель понимала, что футболист в любой момент может сменить не только клуб, но и чемпионат, а она не была готова к кочевой жизни.

Поэтому Маури придумывала всяческие отговорки вроде обилия работы и усталости. Но однажды Иван подкараулил Ракель, когда она проводила выходной вечер с сестрой Ирене. В этот раз уважительной отмазки не нашлось. Так завязались прочные отношения.

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Кстати, Ракель до сих пор поддерживает близкие отношения с сестрой – у них ну очень много совместных фото.

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