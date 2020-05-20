Бразилец уравновешивал футбольную магию не самым спортивным поведением.

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал о непростой работе со звездным бразильским нападающим Роналдо.

«Роналдо был самым талантливым из всех, с кем я работал. Но в то же время он доставлял мне больше всего проблем в раздевалке: устраивал вечеринки, делал все, что хотел. Однажды Ван Нистелрой сказал мне: «Мистер, в раздевалке пахнет алкоголем». Но если говорить о таланте, то он, без сомнений, величайший», – приводит слова 73-летнего Капелло Marca, ссылаясь на Sky Sports.

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Роналдо выступал за «Реал» с 2002 года по 2007-й.

Второе пришествие Капелло в «Мадрид» – 2005-2007 годы.

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