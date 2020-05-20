Футбол
Чемпионат Испании

Капелло: «Роналдо был самым талантливым, но доставлял мне больше всех проблем»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Фабио Капелло и Роналдо («Реал»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Бразилец уравновешивал футбольную магию не самым спортивным поведением.

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал о непростой работе со звездным бразильским нападающим Роналдо.

«Роналдо был самым талантливым из всех, с кем я работал. Но в то же время он доставлял мне больше всего проблем в раздевалке: устраивал вечеринки, делал все, что хотел. Однажды Ван Нистелрой сказал мне: «Мистер, в раздевалке пахнет алкоголем». Но если говорить о таланте, то он, без сомнений, величайший», – приводит слова 73-летнего Капелло Marca, ссылаясь на Sky Sports.

Чемпионат Италии

Роналдо назвал 5 игроков, заслуживавших «Золотой мяч»

09/05/2020 В 21:51
  • Роналдо выступал за «Реал» с 2002 года по 2007-й.
  • Второе пришествие Капелло в «Мадрид» – 2005-2007 годы.

Роналдо: «Думаю, Роналду раздражает, когда меня называют настоящим Роналдо»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Футбол

Экс-игрок сборной Бразилии Сисиньо рассказал, как Роналдо выгнал Зидана из раздевалки

25/04/2020 В 09:36
ЧМ-2010

Знаменитые судейские ошибки: незасчитанный гол Лэмпарда на ЧМ-2010

14/05/2020 В 18:49
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииРеал МадридФабио КапеллоБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Испании

Жена Ракитича затмевает солнце в одиночку. А уж ее дуэт с сестрой превращает север в тропики

ЧЕРЕЗ 13 МИНУТ
Чемпионат Англии

Моуринью провел для Бекхэма экскурсию по стадиону «Тоттенхэма»

35 МИНУТ НАЗАД
Евро-2020

The Times: Лондон и Амстердам не дали гарантий на проведение Евро в 2021-м

ЧАС НАЗАД
Евро-2020

Мартинес продолжит тренировать Бельгию до 2022 года

ЧАС НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

6 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

ВЧЕРА В 09:53
Play Icon
Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

18/05/2020 В 11:55
Чемпионат России

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

18/05/2020 В 10:59
Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

17/05/2020 В 21:44
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Провалиться в «Ливерпуле» и заново учиться ходить. Звезда «Саутгемптона» заменит Кейна на Евро

21/02/2020 В 18:07
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалЖена Ракитича затмевает солнце в одиночку. А уж ее дуэт с сестрой превращает север в тропики