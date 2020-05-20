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39-летний Адурис объявил о завершении карьеры

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Ариц Адурис

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
33 минут назад

Еще одна легенда – все.

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении профессиональной карьеры.

«19 мая врачи сказали, что мне надо сделать операцию. Мне нужно сделать протез бедра, чтобы я жил нормальной жизнью. Такова судьба профессионального спортсмена. Я больше не могу помочь партнерам», – написал Адурис в твиттере.

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Адурис выступал за «Атлетик» с 2012 года, за это время он стал обладателем Суперкубка Испании, а также финалистом Кубка страны. Он становился лучшим бомбардиром Лиги Европы-2015/16, а в сезоне-2017/18 разделил это звание с итальянцем Чиро Иммобиле.

  • Всего на профессиональном уровне Адурис провел 573 матча, в которых забил 219 мячей и отдал 63 результативные передачи. В составе сборной Испании на его счету 13 матчей и два гола.
  • Помимо «Атлетика», Ариц выступал за «Валенсию», «Мальорку», «Реал Вальядолид», «Бургос» и «Аурреру» (Витория).
  • За «Атлетик» Адурис играл не только с 2012-го по 2020-й, но и в 2002-2003 и 2006-2008 гг.

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