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Итурральде Гонсалес: «90% испанских судей болеют за «Реал», 10% – за «Барселону»

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Марко Асенсио и Жерар Пике, «Барселона» – «Реал»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Признание, которое точно не понравится болельщикам «Барселоны».

Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес рассказал о болельщицких предпочтениях среди испанских судей.

«Каково соотношение болельщиков «Реала» и «Барселоны» среди испанских судей? 90% против 10%. Нравится это «Барселоне» или нет, но 70% населения, не считая Каталонии, болеет за «Реал». Сейчас каталонцев поддерживает больше людей, потому что молодежь привлекли титулы Гвардиолы», – приводит слова Гонсалеса Cadena Ser.

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