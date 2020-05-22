Миралем Пьянич, Лаутаро Мартинес
Фото: Getty Images
Игроки хотят перейти только к «сине-гранатовым».
«Барселона» уверена в покупке Лаутаро Мартинеса из «Интера» и Миралема Пьянича из «Ювентуса».
В ситуации финансового кризиса из-за коронавируса подписать футболистов будет непросто, но, по информации Marca, в клубе уверены в успехе сделок. Главная причина: желание обоих игроков отправиться именно к «сине-гранатовым». Игроков связывают и с другими клубами, в частности, «ПСЖ», но источник утверждает, что футболисты видят себя только в каталонской команде.
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ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
- Стоимость Лаутаро – 111 млн евро. Каталонцы рассчитывают купить его за 60 млн и докинуть пару игроков.
- Контракт 30-летнего Пьянича с туринцами рассчитан до 2023 года.
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08/05/2020 В 10:44
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