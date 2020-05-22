Игроки хотят перейти только к «сине-гранатовым».

«Барселона» уверена в покупке Лаутаро Мартинеса из «Интера» и Миралема Пьянича из «Ювентуса».

В ситуации финансового кризиса из-за коронавируса подписать футболистов будет непросто, но, по информации Marca, в клубе уверены в успехе сделок. Главная причина: желание обоих игроков отправиться именно к «сине-гранатовым». Игроков связывают и с другими клубами, в частности, «ПСЖ», но источник утверждает, что футболисты видят себя только в каталонской команде.

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Стоимость Лаутаро – 111 млн евро. Каталонцы рассчитывают купить его за 60 млн и докинуть пару игроков.

Контракт 30-летнего Пьянича с туринцами рассчитан до 2023 года.

Суарес посоветовал Лаутаро не переходить в «Барселону»

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Чемпионат Италии La Gazzetta Dello Sport: Пьянич согласовал контракт с «Барселоной» 08/05/2020 В 10:44