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Marca: «Барселона» уверена в подписании Лаутаро и Пьянича

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Миралем Пьянич, Лаутаро Мартинес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

Игроки хотят перейти только к «сине-гранатовым».

«Барселона» уверена в покупке Лаутаро Мартинеса из «Интера» и Миралема Пьянича из «Ювентуса».

В ситуации финансового кризиса из-за коронавируса подписать футболистов будет непросто, но, по информации Marca, в клубе уверены в успехе сделок. Главная причина: желание обоих игроков отправиться именно к «сине-гранатовым». Игроков связывают и с другими клубами, в частности, «ПСЖ», но источник утверждает, что футболисты видят себя только в каталонской команде.

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  • Стоимость Лаутаро – 111 млн евро. Каталонцы рассчитывают купить его за 60 млн и докинуть пару игроков.
  • Контракт 30-летнего Пьянича с туринцами рассчитан до 2023 года.

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