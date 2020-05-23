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Сетьен: «Буду абсолютно счастлив, если Неймар перейдет к нам»

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Неймар

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Тренер намекнул и на интерес к Лаутаро Мартинесу.

Тренер «Барселоны» Кике Сетьен открыто заявил о желании поработать со страйкером «ПСЖ» Неймаром в «Барселоне».

«Конечно, я бы хотел когда-нибудь потренировать его, потому что он игрок высшего класса. Честно говоря, я исполнил мечту и поработал с лучшим игроком в мире – Месси. Посмотрим, что будет дальше, но я буду абсолютно счастлив, если Неймар перейдет к нам», – рассказал тренер beIN SPORTS.

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Сетьен ответил на вопрос про еще одного игрока, которого связывают с возможным переездом в Каталонию – Лаутаро Мартинеса: «Очевидно, есть четыре-пять выдающихся футболистов, которые выступают на этой позиции, и любой из них может быть в «Барселоне». Он был бы очень хорош в этой команде, как и другие игроки его уровня».

  • По слухам, каталонский клуб пообещал Неймару вернуться за ним грядущим летом после неудачной попытки выкупить его из «ПСЖ» в прошлом году.
  • Клуб готов предложить за Мартинеса 60 млн евро и двух игроков.

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